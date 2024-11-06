Edirne'nin Keşan ilçesinde eğlence mekanlarında denetimler arttı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlere bir mekanda silaha el konuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eğlence mekanında yapılan aramada ruhsatlı tabanca ve mühimmat ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan'da Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yapılan aramada, Y.K. isimli şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatlı tabanca, 17 adet fişek, 2 adet kartuş ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyet güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür mekanlarda denetimlerin sürdüğünü kaydetti.