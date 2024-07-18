Edirne Jandarması Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlarda 50 milyon liralık uyuşturucu yakaladı. Operasyonlarda 70 Gram kubar esrar, 20 bin sentetik hap ve 1 kilo eroin ele geçirildi!Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadelede önemli bir başarıya imza attı.



1 Ocak 2024 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda; 70 gram kubar esrar, 20.558 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilogram 892 gram skunk, 18 kilogram 573 gram eroin, 325 gram bonzai, 144 gram metamfetamin, 2 milyon 112 bin 842 adet kök kenevir bitkisi, 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerin sokaktaki değeri yaklaşık 50 milyon TL olarak hesaplandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu kullanma aparatları ile ilgili 118 şüpheli şahsa yönelik adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve bu tür yasa dışı faaliyetlere karışanların adalete teslim edilmeye devam edileceğini kaydetti.