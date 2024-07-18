Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde manevra yapan traktöre aynı istikametten gelen başka bir traktörün çarpması sonucu şarampole devrildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre kaza Pazaryeri Bursa Karayolunun Dereköy köyü kavşağı yakınlarında yaşandı.
E. K (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Dereköy yolu yakınlarında tarlasına dönmek için manevra yapmak istedi.
Manevra yapan traktöre aynı yönde ilerleyen Ö. Ç idaresindeki 11 EE 068 traktörün çarpması sonucu şarampole devrildi.
Kazada devrilen traktör sürücüsü E. K. Traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken, devrilen traktör Pazaryeri Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından kaldırılırken hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cansız bedeni ekiplerce çıkarıldı.
Kazayla ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.