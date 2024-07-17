Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını engellemek için çalışmalarına aralıksız sürdürürken, motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri tüm ilçelerde yoğunlaştırıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, kahvehaneler ve köy meydanlarında vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirirken, motosiklet sürücülerine de kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemini vurguluyor.

Trafikte seyreden motosiklet sürücülerine de trafik kuralları yeniden hatırlatılıyor.

Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafik kazalarında en savunmasız grup olduğunu ve bu nedenle kask ve koruyucu ekipman kullanmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer ayrıca, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına riayet etmesi ve dikkatli bir şekilde araç kullanması gerektiğini ifade etti.