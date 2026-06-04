TMO'nun hububat taban fiyatlarını ilan etmesinin ardından bölge siyasetçilerinin ve yerel temsilcilerin tepkileri büyüyor. Keşan Ziraat Odası ve Tarım Kredi kooperatiflerinin ardından, İpsala'daki yerel yönetim temsilcilerinden de fiyat politikalarına yönelik sert bir protesto açıklaması geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarına, CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt sert tepki gösterdi.

Ortak bir açıklama yayımlayan meclis üyeleri, maliyet girdilerinin yüzde 80 arttığı bir dönemde ürüne yüzde 22 zam verilmesinin adaletsizlik olduğunu belirterek, 'Açıklanan taban fiyatı kabul edilemez' dediler.

Bölge ekonomisinin en büyük lokomotifi olan çeltik ve hububat üretiminin merkezi İpsala'da, TMO'nun hububat alım fiyatları yerel siyasetin gündemine bomba gibi düştü. CHP'li Edirne İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir bildiri yayımlayarak üreticinin çığlığına ses oldu.

'BU FİYATLARLA ÇİFTÇİMİZE 'ÜRETME' DEMEKTİR'

Açıklanan rakamların tarımsal üretimi sürdürülemez hale getireceğini ve çiftçiyi toprağından koparacağını savunan Kurt ve Aliş, yayımladıklarını mesajda şu ifadelere yer verdi:

'Bugün TMO tarafından açıklanan taban fiyat Buğday'da 16,5 Lira, Arpa'da 12,75 kuruştur. Bu belirlenen rakamlar çiftçimizin sonu olacaktır. Açıklanan bu fiyatlar, açık bir dille çiftçimize 'sen artık üretme' demektir. Emeğini alın teriyle yoğuran, gece gündüz demeden ülkenin gıda güvenliği için çalışan çiftçimize reva görülen bu fiyat tam anlamıyla bir adaletsizliktir.'

Maliyetler ile ürün fiyatı arasındaki devasa uçuruma dikkat çeken İpsala İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, TMO'nun lojistik ve finansal sistemini de şu sözlerle değerlendirdi:

'Maliyet girdilerinin geçen yıla göre yüzde 80 arttığı bir ortamda, ürüne geçen yıla göre yalnızca yüzde 22 zam verilmiştir. Bunun da ötesinde, TMO'nun parayı 45 günde ödeyeceği bir sistem dayatılmaktadır. Üreticinin randevu sisteminden en az 15 gün boyunca randevu alamayacağı bir tablo da önümüzde durmaktadır. Hem paranızı geç alacaksınız hem de ürününüzü teslim etmek için günlerce sıra bekleyeceksiniz. Bu şartlar altında üreticinin ayakta kalması mümkün değildir.'