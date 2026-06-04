İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet ve CHP Kurultayı'nda delege iradesini etkilemeye yönelik iddialar kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi sürecinde para talep edildiği ve bu paranın teslim edildiği yönündeki iddialar kapsamında alınan tanık ifadeleri, şüpheli beyanları ile HTS ve baz kayıtları değerlendirildi. Rüşvet almak suçuna ilişkin fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte görülen dosya Ankara'ya gönderildi.

Ayrıca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada da delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlere dair iddialar incelendi. Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçlaması yönünden fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirilen dosya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Başsavcılık, her iki dosyaya ilişkin kararın 3 Haziran 2026 tarihinde verildiğini duyurdu.