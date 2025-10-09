Düzce'nin coğrafi işaretli ürünü olan 'Düzce Kuzu Kestanesi' pazardaki yerini aldı. BELTEM Şirketi organizasyonuyla Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde tezgâhlarda satışa sunulan kuzu kestanesi, Çarşamba ve Pazar günleri saat 19.00'dan itibaren vatandaşlarla buluşuyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin simgesi haline gelen ve hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kuzu kestanesi, pazarda adeta izdiham oluşturdu.

Kestaneye sadece Düzce'den değil, komşu illerden de talep yoğun. Bolu'dan gelen Mehmet Karadayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Düzce'ye kuzu kestanesi almak için geldiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Her yıl buraya geldiğini ve bu yıl da kuzu kestane almaya geldiğini ifade eden Karadayı, 'Fiyatlar büyüklüğüne göre 300-350-400 lira arasında değişiyor. Düzce kuzu kestanesi hakikaten çok lezzetli, şimdi tam yeme zamanı. Fiyatlar biraz yüksek ama zaman içinde dengeleneceğini düşünüyorum' dedi.

Yüksek aroması, iri taneleri ve kolay soyulabilir yapısıyla bilinen Düzce Kuzu Kestanesi, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı bulmaya devam ediyor.