Düzce merkez Karacahacımusa Mahallesi 1363 Sokak üzerinde plakası bez ile kapatılmış bir otomobil trafikte seyir halindeyken görüldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürdü.

Otomobili gören sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Plakasının 67 ET 344 olduğunu belirten sürücüler kayıt altına aldıkları görüntüyü kanalımızın WhatsApp ihbar hattından bizlere ulaştırdı.

Plakasının neden bez parçası ile kapatıldığını merak eden sürücüler belkide bir sıkıntısı vardır ondan saklama ihtiyacı duymuştur bu şekilde trafikte dolaşması çok sakıncalı yorumlarını yaptılar.