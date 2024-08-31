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Öte yandan polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlıl ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce merkez Rasim petir paşa caddesi üzerinde bulunan eski sanayide 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Cadde üzerinde seyir halinde olan A.K. İderesindeki 81 ACD 786 plakalı otomobil ile sanayi içerisinden çıkan G.K. Yönetimindeki 34 PB 7764 plakalı otomobil çarptı.