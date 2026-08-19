Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe ve Sayburç'taki çalışmalar sürerken, bölgenin insanlık tarihine ışık tutan yeni bulguları ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler'de yeni bir döneme hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul ile Karahantepe ve Sayburç'taki çalışmaları, yeni keşifleri ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Buzul Çağı'nın ardından yerleşik yaşamın ve 'mega köylerin' ortaya çıktığı coğrafyada yer alan Karahantepe, mitlerin kökenine ışık tutan bulguların yanı sıra merdiven, pencere ve mimarlık tarihinin erken örnekleriyle dikkat çekiyor.

Sayburç'ta ise yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanda ortaya çıkarılan 70'e yakın yapı, yerleşik yaşamın ve mimarinin geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor. Çalışmalar kapsamında alanın açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarının ise öncü bir köy müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

'Geleceğe Miras' ve 'Taş Tepeler' projeleriyle Şanlıurfa'nın eşsiz arkeolojik mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.