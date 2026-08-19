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Hatırlanacağı gibi, 2026 Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Dalkıran, görevini 17 Ağustos 2026 tarihinde devralmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı makamında kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan ve görevini 17 Ağustos'ta devralan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul etti.

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