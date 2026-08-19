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Kararın gerekçesinde ise 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamalarının yer aldığı belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre erişim engeli kapsamında 14 YouTube, 15 Facebook, 143 X (Twitter), 91 Instagram ve 79 TikTok hesabının yanı sıra 7 internet sitesine erişim kısıtlandı.

ADANA (İGFA) - Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun ardından vakfa ait sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun ardından vakfa ait çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi. Kararın gerekçesinde çeşitli suçlamalar yer aldı.

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