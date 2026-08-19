Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin hızla artan nüfusu ve turizm hareketliliğiyle birlikte büyüyen atıksu ihtiyacına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - 2019-2026 yılları arasında atıksu arıtma tesislerine 10 milyar 823 milyon 727 bin 485 TL yatırım gerçekleştiren ASAT, bir yandan yeni tesisleri kente kazandırırken diğer yandan mevcut tesislerin kapasitesini artırıyor ve teknolojik altyapılarını modernize ediyor.

Antalya'nın doğudan batıya uzanan geniş sahil bandında çevrenin ve denizlerin korunması açısından büyük önem taşıyan arıtma tesisleri, kentin atıksu altyapısının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan yatırımlarla mevcut tesislerin artan atıksu yükünü karşılayacak kapasiteye ulaşması sağlanırken, yeni yerleşim bölgelerinde de modern arıtma altyapıları oluşturuluyor.

LARA'DA 1,5 MİLYAR LİRALIK KAPASİTE ARTIŞI

Antalya kent merkezinin en önemli atıksu arıtma tesislerinden biri olan Lara Atıksu Arıtma Tesisi de yatırımların önemli adreslerinden biri oldu. Şehrin kalbinde yer alan tesisin kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1 milyar 500 milyon TL kaynak ayrıldı.

Böylece Antalya'nın merkezindeki atıksu arıtma kapasitesinin gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

İLÇELERDE MEVCUT TESİSLER GÜÇLENDİRİLİYOR

ASAT'ın yatırımları Antalya'nın merkezinin yanı sıra ilçelerde de kapsamlı şekilde sürdürülüyor. Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi artırılırken, Alanya'da da önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi ile Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı ve modernizasyonu sağlanarak bölgenin artan atıksu ihtiyacına yönelik altyapı güçlendirildi.

Özellikle yaz aylarında nüfusun önemli ölçüde arttığı turizm bölgelerinde gerçekleştirilen bu yatırımlar, atıksuların etkin şekilde toplanması ve arıtılması açısından büyük önem taşıyor. Böylece turizm sezonunda oluşan yoğunluğa karşı arıtma altyapısının kapasitesi de güçlendirilmiş oluyor.

KIYIDAN TOROSLARIN ZİRVELERİNE UZANAN ARITMA YATIRIMLARI

ASAT'ın atıksu yatırımları yalnızca sahil bölgeleriyle sınırlı kalmıyor. Kumluca'nın turizm cenneti Adrasan'da membran üniteli paket biyolojik arıtma tesisine yönelik çalışmalar devam ederken, Torosların incisi Akseki'de de yeni tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy ve Bademli mahalleleri, paket atıksu arıtma tesislerine kavuştu. Böylece Antalya'nın merkezinden sahil bölgelerine, turizm merkezlerinden Torosların kırsal mahallelerine kadar farklı ihtiyaçlara uygun arıtma çözümleri hayata geçiriliyor.

DENİZLERE ULAŞAN ARITILMIŞ ATIKSULAR KONTROL ALTINDA

Antalya'nın en önemli doğal ve ekonomik değerlerinden biri olan denizlerin korunmasında atıksu arıtma tesisleri kritik rol üstleniyor. ASAT'ın yeni tesis yatırımları, kapasite artırımları ve modernizasyon çalışmalarıyla atıksuların kontrol altında tutulması ve etkin şekilde arıtılması sağlanıyor.

Antalya'nın Mavi Bayraklı plajlarının korunmasında da güçlü atıksu altyapısı önemli bir güvence oluşturuyor. Kent genelindeki tesislerin tam kapasite ve etkin biçimde işletilmesiyle, arıtılmamış atıksuyun sahillere ve denizlere ulaşmasının önüne geçiliyor.