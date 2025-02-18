Düzce'de yasa dışı bahisle 200 milyon dolarlık vurgun yapan şebekeyi Skype uygulamasındaki yazışmaları ele verdi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin izini sürdüğü dosya kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahiş suçu kapsamında başlatılan soruşturmaya esas olarak şüpheli E.Y hakkında yasa dışı bahis suçudnan yürütülen soruşturmada el konulan telefon incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Skype programı üzerinden yapılan yazışmalarda şüphelinin ve bu suçtan İstanbul’da tutuklanan önemli miktarda dolandırıcılık eylemine karışan şüpheli M.C. başta olmak üzere bir çok kişinin bağlantılı olarak dolandırıcılık olayları ile birlikte yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiklerinin tespit edildi.

Yazışmalarda geçen banka kayıtları tetkik edildiğinde hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğunun anlaşılması üzerine 55 şüpheliden, 2'si İzmir, 1'i Kocaeli ve 4'ü İstanbul'dan olmak üzere 33'üne Sulh Ceza Mahkemesi'nce gözaltı ve arama kararı verildi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 Ruhsatsız tabanca, 2 Kurusıkı tabanca, 1 Adet Av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek - 6 adet 16 kalibre Av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 Adet Cep Telefonu, 1 Adet Masaüstü Bilgisayar, 2 Adet Dizüstü Bilgisayar, 1 Adet USB Bellek, 1 Adet SSD Kart, 1 Adet HDD, 1 Adet Pos Cihazına el konuldu.