BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen coğrafi alan taraması çalışmaları kapsamında, İl Müdür Yardımcısı ve Orhaneli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde çeşitli kurum ve yöneticileri ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında; Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü, Orhaneli 300 Evler Mahalle Muhtarı, Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi, Büyükorhan Belediye Başkanı, Harmancık İlçe Emniyet Amiri ve Harmancık İlçe Jandarma Komutanı ile bir araya gelindi.

Toplantılarda, Bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, kurumlar arası iş birliği imkanları ve bölgede ortak yürütülebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen ziyaretlerin sosyal hizmetlerin daha etkin ve kapsayıcı şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.