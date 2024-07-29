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Şüpheli M.N. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

DÜZCE (İGFA) - Merkeze bağlı Sancaklar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda M.N.isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 420 adet ectasy hap 2 parça halinde 5 gram metamfetamin 10 gram esrar 6 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.