Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalındaki ormanda çalışan bir kişi kullandığı traktörün kaza yapması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca Gökçeağaç köyünde yaşayan Ersin Şahan ormanda çalıştığı traktörüyle kaza yaptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Şahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, savcının incelemesi ardından Şahan'ın cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf