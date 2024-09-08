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Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.E. idaresindeki 81 EF 311 plakalı otomobil ile M.N.K. yönetimindeki 81 BA 670 plakalı motosiklet çarpıştı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce Merkez Kültür Mahallesi Akar Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi.

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