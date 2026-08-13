Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 499 kişinin yakalandığını açıkladı. Hudut hattında yapılan aramalarda ise 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların terörün tamamen ve kalıcı olarak ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından tarihi önem taşıdığını belirtti. Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının, ilgili kanunun 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalara başladığını ifade etti.

TSK'nın ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelesini sınır içinde ve ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

SINIRDA 499 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Tuğamiral Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 499 kişinin yakalandığını, 716 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Böylece 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalananların sayısı 7 bin 942'ye, sınırı geçemeden engellenenlerin sayısı ise 45 bin 518'e yükseldi.

Van, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ise toplam 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'HUDUT KARAKOLLARINDA PERSONEL AZALTILMIYOR'

Bu arada Sözcü Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları 7 gün 24 saat esasına göre koruduğunu vurgulayarak, hudut karakolları ve üs bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığını belirtti.