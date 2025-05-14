Düzce Üniversitesi yolunda virajı alamayan otomobil, 70 metrelik şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Mahmut Sami D. yönetimindeki 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mahmut Sami D. ve yolcu Cengizhan O. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü ve yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.