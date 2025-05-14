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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seminerin Bakanlık ve çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, programın verimliliğine vurgu yaptı.

4 gün süren programda, kurumsal iletişim, protokol kuralları, basın açıklamaları ve sosyal medya yönetimi gibi konularda kapsamlı sunumlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara’da 81 ilin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlerine yönelik 4 günlük “Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi. Bakan Ali Yerlikaya, programın verimli geçtiğini belirtti. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, 81 ilin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlerinin katılımıyla Ankara’da “Hizmet İçi Eğitim Semineri” gerçekleştirdi.