Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaralananlara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki vatandaşlarda otobüsteki yolcuların çıkması için yardımcı oldu çıkan yaralıları ve çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de yolcu otobüsü ve cipin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr