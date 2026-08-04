Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakım ve tedavisi tamamlanan küçük batağan kuşu, yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Göğüs kısmına saplanan olta kancası veteriner hekim tarafından çıkarılan kuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Gamze KIR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de Korugöl Tabiat Parkı'nda gölde bulunan küçük batağan kuşunun olta kancasına takıldığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı'nda amatör balıkçılar tarafından bırakıldığı değerlendirilen olta kancasına takılarak yaralanan küçük batağan kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.