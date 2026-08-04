AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Doruk Madencilik'in işçilere yönelik hukuk dışı eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunarak savcıları göreve çağırdı. Bilgin, işverenin emeğe ve hukuka karşı tavrına karşı gereğinin yapılacağını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olan AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, TBMM'de, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan bazı maden işçileriyle ailelerini kabul etti.

Madencilerin, işverenle yaşadığı sürece dair sıkıntılarını dinleyen Bilgin, maden şirketinin işçilere yönelik hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu ve bunu devam ettirdiğini söyledi. Bilgin, bazı bakanların devreye girmesine rağmen şirketin verdiği sözleri tutmadığını, işverenin yalnızca emeğe değil, devlete ve hukuka karşı da tavır içinde olduğunu ifade etti.

Kanuna karşı gelmenin, yaptırım gerektirdiğine işaret eden Milletvekili Bilgin, 'Bunun da uygulayıcısı savcılardır. Türkiye Cumhuriyeti savcılarına bu kanunsuz işler, işçilere, emeğe ve hukuka karşı kanunsuz eylemde bulunan işverenin davranışları için suç duyurusunda bulunuyorum, savcıları göreve davet ediyorum' diye konuştu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre işçilerin kamuoyu oluşturarak ve eylemlerle hukuksuzluğu dile getirdiğini anlatan Vedat Bilgin, 'Sendika Genel Başkanımız muhtelif seviyelerde bu haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirdi. Siz kanun dışı bir şey yapmıyorsunuz, kanuna uyulmasını istiyorsunuz. Sizin talebiniz, işverenin kanuna uyması talebidir. Bu kadar meşru bir talep olur mu? Bu kadar gayrimeşru davranan bir işveren hakkında gereği yapılacaktır. Türk devleti, kanunlarını uygulatacak bir devlettir' diye konuştu ve bundan sonra da meseleye sahip çıkacaklarını bildirdi.