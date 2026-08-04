Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, iklim değişikliği uyum ve azaltım çalışmaları kente yeni bir vizyon kazandıracak İklim Adası projesindeki çalışmaları yerinde incelemek üzere Kentpark'ı ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yapımı hızla devam eden proje, sürdürülebilir yaşamı destekleyen yapısı ve ortak üretim kültürünü teşvik eden yaklaşımıyla Eskişehir'in geleceğine yön verecek önemli merkezlerden biri olmaya hazırlanıyor.

Kentpark'ta yükselen İklim Adası, yalnızca fiziksel bir yapı olmanın ötesinde; iklim değişikliğiyle mücadelede kamu, üniversite, özel sektör ve vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak yenilikçi bir yaşam ve üretim merkezi olarak tasarlandı.

Geniş katılımla sürdürülen proje kapsamında yürütülen yenileme ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Projede görev alan uzmanlar, 'ADA' kavramının taşıdığı anlamı ve projenin vizyonunu paylaştı.

Hizmet Tasarımcısı Elitnisa Şölenay, İklim Adası'nın yalnızca bir mekân değil, geleceğe yönelik ortak bir arayışın ürünü olduğunu belirterek, 'Ada; artı değer arayışı demektir. 'Nasıl daha iyi bir gelecek yaratırız?' sorusunu birlikte sorduğumuz bir alan oluşturuyoruz. Kamu, özel sektör, üniversite ve vatandaş iş birliğiyle iklim krizine yönelik çözümler geliştirecek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler tasarlayacağız.' dedi.

Eğitim ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Hilal Kılıç ise sürdürülebilirliğin yaşamın her alanını kapsayan bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, 'Sürdürülebilirlik yalnızca çevreyi korumak değildir; insanların yaşam alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmesiyle başlar. İklim Adası da birlikte üretebileceğimize ve hayatı birlikte güzelleştirebileceğimize inandığımız bir merkez olacak.' ifadelerini kullandı.