Düzce'de iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 191 şişe yabancı menşeili alkol, 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinde toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve ölümlere sebebiyet veren sahte ve kaçak alkolle alakalı olarak  il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

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KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 191 şişe farklı marka ve miktarlarda yabancı menşeili alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şüpheli M. K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: igf