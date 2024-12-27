Düzce'de iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 191 şişe yabancı menşeili alkol, 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinde toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve ölümlere sebebiyet veren sahte ve kaçak alkolle alakalı olarak il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 191 şişe farklı marka ve miktarlarda yabancı menşeili alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şüpheli M. K. hakkında adli işlem başlatıldı.