Meteoroloji'ye göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı yağışlar bekleniyor. Bölgesel olarak yağışların yoğun olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında azalma beklenirken, uyarılar kapsamında kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma tehlikelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.