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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete tır çarptı! Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Gökhan A. idaresindeki 81 ABF 743 plakalı kamyonet olimpiyat mevkisindeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı istikamette olan Halil K. yönetimindeki 34 KL 9074 plakalı tır çarptı.