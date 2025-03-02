Türk tersanesi tarafından Yalova’da üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında hizmet veriyor. Tamamen Lityum ION bataryalarla çalışan feribot, çevreci yapısıyla karbon salınımını yüzde 80 oranında azaltıyor.YALOVA (İGFA) - Yalova’da Türk tersanesi tarafından üretilen ve çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken dünyanın en büyük elektrikli feribotunun, Norveç sularında hizmet verdiğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türk tersanelerimiz artık yalnızca kendi filomuzu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza atıyor. Çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.” dedi.

2021 yılında Norveç’e ihraç edilen feribot, 143 metre uzunluğu, 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıma ile kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, tamamen Lityum ION bataryalarla çalışan feribotun çevreci yapısıyla karbon salınımını yüzde 80 oranında azalttığını kaydetti.

Türk tersanelerinin gücü dünyaya açılıyor, Türkiye, sürdürülebilir denizcilikte emin adımlarla ilerliyor!⛴️ Dünyanın en büyük elektrikli feribotu, Norveç sularında hizmet veriyor.#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/TXbo1OOhdc— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 1, 2025

Feribotun teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan mUraloğlu, yolcu feribotları arasında 4,3 MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan feribotun yolcu indirme-bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede operasyonel verimliliği maksimum seviyeye çıkardığını belirtti. Yeşil dönüşüm ve çevre dostu ulaşım politikalarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, denizcilikte geleceğin teknolojilerini yakından takip ederek, Türkiye'nin deniz taşımacılığındaki gücünü her geçen gün arttırdıklarını, sürdürülebilir denizcilik hedeflerine hızla ilerlediklerini söyledi.