Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaz mevsiminde etkisini artıran sıcak havalara karşı hayvanların konforu ve sağlığı için özel uygulamalar yürütüyor. Havuzlar, su fıskiyeleri ve veteriner hekimlerin kontrolünde hazırlanan buzlu meyve kokteylleriyle hayvanlar serinletilirken, beslenme programları da mevsime uygun şekilde titizlikle uygulanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanların yaz aylarını sağlıklı ve konforlu geçirmesi için özel bakım uygulamalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 134 farklı türden hayvan, sıcak hava koşullarına karşı veteriner hekimler ve uzman bakıcıların gözetiminde özenle korunuyor.

Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına karşı hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla barınaklarda havuzlar ve su fıskiyeleri aktif olarak kullanılırken, serinletici uygulamaların en dikkat çekici bölümünü ise buzlu meyve kokteylleri oluşturuyor.

Büyükşehir'den Örnek Uygulama: Hayvanlara Buzlu Meyve Kokteyli

Veteriner hekimlerin kontrolünde, hayvanların beslenme programlarına uygun şekilde hazırlanan, kalorisi düşük ve vitamin açısından zengin meyvelerden oluşan buzlu kokteyller, hem serinletici hem de besleyici özelliğiyle hayvanlara sunuluyor. Doğal meyvelerle hazırlanan bu özel karışımlar, sıcak havalarda hayvanların sıvı ihtiyacının desteklenmesine katkı sağlarken, ortaya renkli ve keyifli görüntüler de çıkarıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvan refahını önceleyen uygulamalarıyla yalnızca fiziksel bakım değil, hayvanların davranışsal ihtiyaçlarını da gözeterek mevsim şartlarına uygun yaşam ortamı oluşturuyor. Yaz dönemi boyunca bakım ve beslenme programları düzenli olarak güncellenirken, sağlık kontrolleri de veteriner ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

134 türden yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, dört mevsim boyunca titizlikle yürütülen bakım hizmetleriyle ziyaretçilerine doğal yaşamın en güzel örneklerini sunmaya devam ediyor.

Sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaz aylarında buzlu meyve kokteylleriyle serinleyen hayvanların renkli görüntülerine tanıklık etmek isteyen vatandaşları Anadolu Harikalar Diyarı'na davet ediyor.