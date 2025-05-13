Anadolu Otoyolu Düzce Paşakonağı mevkisinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 yetişkin, 3 çocuk yaralandı.Sefer DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu’nun Düzce Paşakonağı mevkisinde, İstanbul istikametine seyreden F.Y.T. yönetimindeki 59 AEL 989 plakalı otomobil, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Samsun’dan cenazeden dönen aileyi taşıyan araç, bariyerlere çarparak savruldu.

Kazada, 1 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.