Düzce merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Eren Sokak'ta buluann Mareşal Fevzi Çakmak Cami önünde feci bir kaza meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Abdulrahman El Muhammed ismindeki 9 yaşındaki çocuk Kur'an Kursu'ndan çıktı.
Sokak içinde seyir halinde bulunan Cafer P. idaresindeki 81 DY 002 plakalı kamyonun altında kalması sonucunda hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen çocuğun akrabaları sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.
Polis ekipleri incelemelerini bitirmesinin ardından cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: igf