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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sakarya'da ihtiyaç sahipleri için önemli hamle

Sakarya'da ihtiyaç sahipleri için önemli hamle

Öğrencilerin yakında bulunan bir markertten çiğköfte aldıklarının anlaşılması üzerine sağlık ekipleri adı geçen marketten numune aldı.

Alınan bilgiye göre dışarıda yedikleri birşeyin dokunduğundan şüphelenilen öğrencilerin karın ağrısı şikayeti üzerine okul yönetimi durumu 112 yi aradı.