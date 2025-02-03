Düzce'de Yeni Mahalle Palas Sokak'ta bulunan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'ndaki 5 öğrenci izinsiz çıktıkları okul dışından aldıkları çiğköfteden rahatsızlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de izinsiz okul dışına çıkan 5 öğrenci hastalandı.
Alınan bilgiye göre dışarıda yedikleri birşeyin dokunduğundan şüphelenilen öğrencilerin karın ağrısı şikayeti üzerine okul yönetimi durumu 112 yi aradı.
İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken öğrenciler, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin yakında bulunan bir markertten çiğköfte aldıklarının anlaşılması üzerine sağlık ekipleri adı geçen marketten numune aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf