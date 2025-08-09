Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Y.U. yönetimindeki 34 CON 732 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden İ.Y.’nin kullandığı 81 AEP 514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen R.E. idaresindeki 81 ER 156 plakalı otomobil ise önceki iki araca çarptı.

Düzce’nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Kervan Köprüsü üzerinde, Düzce merkez istikametine seyir halinde olan üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.HABER ÖZEL TV

