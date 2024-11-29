Düzce Krempark AVM önünde meydana gelen olayda 14 yaşındaki kız çocuğun bindiği takside taksici tarafından taciz edildiği öne sürüldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen olay iddiaya göre, olayı gören çevredekilerin duruma müdahalesi ile ortaya çıktı.

Çevredekiler 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiğinin fark edilmesi üzerine tacizci taksici, araçtan indirilerek darp edildi.

Bir anda kaçmaya çalışan taksici etraftaki bir dükkana sığındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aldığı darbeler sonucunda yaralanan taksici, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.