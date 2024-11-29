Karayolu ihracatı 2024 yılının ilk 10 ayında 71,5 milyar dolar seviyesine geldi. Bu yıl, karayolunda biletli veya turizm turu amaçlı 13,8 milyon seferde 140,9 milyon yolcu taşınırken, karayolu taşımacılığında yaklaşık 900 bin şoför görev yapıyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu taşımacılığı sektörüne ilişkin verileri değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık 900 bin şoför karayolu taşımacılığında görev yaptığını belirterek, "Uzun yol şoförlüğünden şehir içi taşımacılığa kadar her alanda çalışan şoförlerimiz hem üretimden pazarlamaya hem de ihracata kadar olan süreçlerin bel kemiğidir." dedi.

Karayolu taşımacılığı sektörünü 2003 yılından bu yana kapsamlı düzenlemeler ile yeniden şekillendiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle sektör, Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu, daha verimli, güvenli ve ekonomik yapıya kavuştu. Ülkemizi uluslararası ölçekte bir lojistik merkez haline getirme sürecini hızlandırdık. Tüm bunları yaparken sektör çalışanlarının hak, menfaat ve huzurunu gözettik." dedi.

13,8 MİLYON SEFERDE 140,9 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Bakanlık olarak sektörde kaliteyi artırmak için dijitalleşmeye önem verdiklerini aktaran Uraloğlu, 2018 yılında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemini (U-ETDS) hayata geçirdiklerini anımsattı.

U-ETDS taşımacılık sektörünün dijitalleşmesi ve kayıt altına alınmasında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Firmaların sefer ve yolcu bilgilerini sisteme iletmeye başlamasıyla daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. U-ETDSye göre 2024 yılında karayolunda biletli veya turizm turu amaçlı toplam 13,8 milyon sefer düzenlenirken, bu seferlerde 140,9 milyon yolcu taşındı. U-ETDS, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp taşımacılık piyasasını uluslararası standartlara uygun hale getiriyor" diye konuştu.

YETKİ BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMLERİNİN YÜZDE 67,9U E-DEVLET PORTALI ÜZERİNDEN YAPILDI

Bakan Uraloğlu, dijitalleşme kapsamında taşımacıların işlemlerini kolaylaştırmak için E-Devlet üzerinden birçok işlemin yapılabildiğine dikkat çekerek, "Yetki belgelerinin düzenlenmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgesine taşıt ilaveleri gibi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki birçok işlem e-Devlet Portalı üzerinden yapılabiliyor. 2024 yılı itibarıyla, yetki belgesi düzenleme işlemlerinin yüzde 67,9u, taşıt ilave işlemlerinin ise yüzde 83,36sı ise e-Devlet Portalı üzerinden yapıldı" dedi.

Öte yandan karayolu taşımacılığını geliştirmek için Bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bugün 3 kıtada 70e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştirildiğini belirtti. Karayolu taşımacılığı sektöründeki ihracat verilerini de paylaşan Uraloğlu, "Bugün toplam ihracatımızın yüzde 33ü karayolu taşımacılığı ile yapılıyor. Karayolu ihracatımız ise 2024 yılının ilk 10 ayında 71,5 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllık ihraç sefer sayımız ise 1,6 milyonu aştı. Taşımacılık sektöründeki yaklaşık 900 bin şoförümüzün fedakârlıkları ve emeği sayesinde bu başarıyı yakaladık." diye konuştu.