Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar köyünde meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, bölgede ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla ekipler tarafından taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Yetkililer, heyelan riskine karşı gerekli önlemlerin alındığını belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Öte yandan ekiplerin, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
