Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte, dünya mimarlık tarihine damga vuran büyük usta Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Mimar Sinan'ı Anma Haftası kapsamında Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle yapılan etkinlikler kentin farklı mekânlarında gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla Ağırnas Neslihan Parkı'nda gerçekleştirilen tören, yoğun katılımla gerçekleşti.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran konseri sunulurken, okunan şiirler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan denilince akla büyük dehanın memleketi Kayseri'nin geldiğini kaydederek, 'Mimar Sinan denilince akla Kayseri ama en önemlisi Ağırnas akla gelir. Kayserili hemşehrimiz, Ağırnas'ımızın da gururu' dedi.

Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri için güzel bir planlama yaparak büyük dehayı daha iyi anma ve tanıtma vurgusu yapan Büyükkılıç, 'Zaten dünyaya mal olmuş, böyle bir değerimizi Kayseri'mizin en güzel şekliyle ve sıcak bir ortamda onu yâd etmeye, anlatmaya da hep beraber gayret edelim. Bu konuda anlayışınızı bekliyoruz' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın büyük bir deha olduğunu ve sırrı çözülememiş eserlere imza attığını ifade ederek, 'Mimar Sinan bu kadar önemli ve anlamlı. Erciyes'ten ilham almış gitmiş Süleymaniye'yi, Selimiye'yi yapmış. 400'e yakın eser ile yurt içinde, yurt dışında adeta Osmanlı'nın haşmetini, Kanuni Sultan Süleyman'ın vermiş olduğu değeri eserlerine yansıtmış ve dünyaya anlatmış. İslam medeniyetinin bir bakıma en güzel göstergesi olmuş' diye konuştu.

Mimar Sinan'ı rahmetle yâd eden Büyükkılıç, 'O sadece bir mimar değildi. Zaten bir mimar çok yönlü olur, kendini geliştirirse eserleri de o kadar zenginlik kazanır. Bu anlayış içerisinde de Mimar Sinan'ımızı böyle değerlendiriyoruz' dedi.

Gençlere Ağırnas'tan bir Mimar Sinan daha çıkıp, çıkmayacağını soran Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın felsefesinin sahiplenileceğini belirtti. Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Kayseri'ye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, 'Sağ olsun sayın valimizin önderliğinde buradaki Mimar Sinan Evi'ni Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığımıza verdik ve onlar da müze olarak hayata geçiriyor ve burada bir kazanım sağlıyor. Buradaki tarihi eserleri gerek Melikgazi Belediyemiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımız adeta birer birer hayata geçiriyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, sivil mimari örneklerinde yapılacak restorasyonlara da destek vereceklerini vurgulayarak, 'Sivil mimari örnekleri de var, o açıdan biz bunu da önemsiyoruz. Bu anlayış içerisinde de sivil mimari örnekleri hayata geçirmeye çalışan, restorasyon çalışması yapacak olanlara da gerekli desteklerimizi vermeye devam edeceğimizi de belirtiyorum' diye konuştu.

Ağırnaslılara teşekkür eden Büyükkılıç, 'Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız. Ağırnas'ımızın gönlümüzdeki yeri çok ayrı, Mimar Sinan'ımızın ayrı. Ayrıca biliyorsunuz, Kayseri'mizde Mimar Sinan Kent Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Onu da Kültür ve Turizm Bakanlığımıza verdik. İnşallah Kayseri'mize yakışır bir şekilde projelendireceğiz. Birlik, beraberlik anlayışı içerisinde daha nice anma programlarında bir araya gelmemizi temenni ediyorum. Metin Sözen'i de minnet ve rahmetle anıyorum' ifadelerinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, 'Kayserili Sinan, Ağırnaslı Sinan, ne kadar büyük bir gurur. Hemşehrisi olmak, onun gezdiği, doğduğu yerde yaşamak, onun soluduğu havayı teneffüs etmek muhteşem bir şey. Mimar Sinan'ı ne kadar anlatsak az. Başkanımız konuşurken; 'Büyükşehir Belediyesi olarak himayeme alıyorum. Seneye bambaşka etkinlikler yapacağız, göreceksiniz sayın valim' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Ağırnas'ta Mimar Sinan Evi'nde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara pilav ikramı da yapıldı.

Programın ardından Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Mimar Sinan Evi'ni ziyaret etti. Tarihi yapının özgün dokusunu inceleyen heyet, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında Mimar Sinan'ın yaşamına, eserlerine ve mimarlık anlayışına ışık tutan fotoğraf sergisi gezildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyet ile Ağırnas'ta kadın kooperatifinde üreten kadınlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu ve protokolümüzle birlikte, Mimar Sinan Kadın Kooperatifimizdeydik. Her köşesi emekle, azimle, sevgiyle dolu bu tesisler, başarılarının en güzel göstergesi. Her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. Başarıları daim ve kazançları bereketli olsun' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nin girişinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasını yürüttüğü tarihi Çevreş Değirmeni'ni, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve il protokolüyle birlikte yerinde inceledi. Büyükkılıç, 'Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz atmosferiyle Ağırnas, kültür ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu değerleri koruyarak, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürütülen çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' dedi.