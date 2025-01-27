Düzce'nin Yığılca ilçesinde kırsalında bilinmeyen bir nedenle iki katlı müstakil ev ve ahırda çıkan yangında yaralanan olmazken, ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca ilçesinin Traşlar Köyü Dağ Mahallesi’nde İbrahim Doğancı’ya ait ev ve ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede müdahalede bulunan ekipler alevleri kontrol altına alırken, yangında yaralanan olmadı.

Ahırda bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni tahkikat sürüyor.