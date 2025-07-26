Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki yangınlarının Bursa’da kül yağışına neden olduğunu duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde devam eden yangın dolayısıyla rüzgarın da etkisiyle kül yağışı gözlemlendiğini duyurarak, duman ve kül yağışı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, cam ve kapıların kapalı tutulmasını, yanıcı maddelerin dış mekanlardan kaldırılmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Vatandaşlardan solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve gözlemlenen herhangi bir riskin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi talep edildi.

Kül yağışı gören vatandaşların durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğinin bilinmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, gelişmeleri konusunda resmi kanallardan bilgi verileceği duyuruldu.