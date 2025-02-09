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Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alınırken, yaralanan kimsenin olmadığı yangında evin kazan dairesinde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Boğaiçi beldesi kırsalındaki bir evin kazan dairesinde elektrik direğinden kaynaklanan çıkan yangında maddi hasarla sonuçlandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Boğaiçi beldesi Osmanca köyünde bir evin giriş katında bulunan kazan dairesinde elektrik direğinden kaynaklanan yangın çıktı.