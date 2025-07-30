Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Hasanlar Barajı’nda su seviyesi, Batı Karadeniz’deki kuraklık nedeniyle kritik seviyelere geriledi. Son 3 ayda yüzde 70 daha az yağış alan bölgede, tarımsal sulama, içme suyu ve hidroelektrik santrali (HES) üretimi olumsuz etkileniyor. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde yağış beklendiğini bildirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Batı Karadeniz’de devam eden kuraklık, su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Hasanlar Barajı’nda su seviyesi alarm verici düzeye düştü.

Sulama, içme suyu, taşkın koruma ve HES üretimi için kullanılan barajda, son 3 ayda önceki yıllara göre yüzde 70 daha az yağış alınması nedeniyle ciddi su kaybı yaşanıyor.

Kuraklık, barajın tarımsal sulama ve enerji üretimindeki verimliliğini olumsuz etkiledi. Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde hem HES üretiminde hem de tarımsal faaliyetlerde ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bölgedeki çiftçiler ve enerji sektörü, kuraklığın etkilerini yakından hissediyor.

YAĞIŞ UMUT VAAT EDİYOR

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde bölgede yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların, barajlardaki doluluk oranlarını artırabileceği ve kuraklığın etkilerini bir miktar hafifletebileceği öngörülüyor. Yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarruf çağrısı yaparken, uzun vadeli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.