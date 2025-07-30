Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) itfaiye personeli alımının engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı. 2020-2024 yılları arasında İBB’ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verildiği belirtilerek, Bakanlıkta bekleyen herhangi bir dosya olmadığı vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, medyada yer alan “İBB’nin itfaiye personeli alımının engellendiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık, 2020-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 1.785 itfaiye personeli alımı için izin verildiğini belirtti.

Açıklamada, “İBB’nin itfaiye personeli istihdamı için Bakanlığımızda bekleyen tek bir dosya bulunmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB’ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir” ifadelerine yer alırken, kamuoyunun yanıltıcı haberlere itibar etmemesi yönünde çağrıda bulunuldu.