Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, beklenen kar yağışı ve hava sıcaklarının düşüşü beklendiğinden su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek donmalara karşı vatandaşları uyardı.Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceğini belirterek yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Abonelerden tesisat ve sayaçlarda donma olaylarına karşı önlem almaları istenirken, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen malzeme ile korunmalıdır.

Buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerekmektedir. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir. "denildi.