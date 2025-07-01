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Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişiden biri ağır yaralandı.

Düzce'nin Barbaros Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE(İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Barbaros kavşağında 34 AK 2886 plakalı otomobil ile 34 NFK 157 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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