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Kavga sırasında sinir krizi geçiren bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hızla olay yerine ulaşan polis, kavgayı bastırarak silah ve kesici alet kullanan şahısları gözaltına aldı.

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Görgü tanıklarına göre, kavgada bazı gençlerin silah ve kesici alet kullanmaya çalışmasıyla gerginlik tırmandı. Çevredeki ilçe sakinlerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınmaya çalışılırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

İddiaya göre, sıcak havayı değerlendirmek için sahile gelen vatandaşlar arasında sarkıntılık nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahilde çıkan kavga, bayram sevincine gölge düşürdü. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sahilde yaşanan bir olay, bayram coşkusunu yarıda kesti.