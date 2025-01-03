Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı Dakar Rallisi 2025, Suudi Arabistan’da başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Motor sporları dünyasının en zorlu yarışlarında biri olan 2025 Dakar Rallisi için geri sayım başladı. Dakar Rallisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan’da düzenleniyor. 3 Ocak’ta Bisha’da start alacak rallide 15 gün boyunca arazi araçları, kamyonlar ve motosikletler 8 bin kilometre yol kat edecek. 5 bin kilometresi özel etap olmak üzere 8 bin kilometre boyunca yine kıran kırana mücadeleye sahne olacak rallide, bu yıl şartlar daha da zorlu hale getiriliyor. Kara taşıtları için Dünya’nın en zor motor sporları müsabakası olarak adlandırılan Dakar, rallide 2018’den bu yana tam 3 bin yağ örneğiyle analizler yapan Motul için bu yıl da canlı bir laboratuvar haline dönüşecek.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN ZORLU KATEGORİ: ORİGİNALBYMOTUL

1978 yılında ilk kez Dakar’a dahil olan ve OriginalbyMotul adıyla organize edilen kategori, Dünya’nın en zorlu yarışının en zorlu kategorisi olarak adlandırılıyor. Sadece motosikletlerin ve Quadaraçların katıldığı bu kategoride 30 yarışçı hiçbir takım desteği almadan yarışacak. Sadece 80 litrelik kapsamlı bir sandık vasıtasıyla yarış boyunca ihtiyaç duyabilecekleri teknik ekipmanlar Motul tarafından sağlanacak.

Sporcuların daha zorlu bir ralli isteğini karşılıksız bırakmayacak biçimde çetin etaplarla donatılan Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta Shubaytah’ta podyumu görenlerin zaferiyle taçlanacak.