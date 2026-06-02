Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili boyunca müze ve ören yerlerini 1 milyon 514 bin 211 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bayramın en yoğun ilgi gören noktası ise Efes Ören Yeri oldu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi verilerini paylaştı. Ersoy, kültürel mirasa yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerinde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçinin ağırlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, müzelerde ve ören yerlerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışının kültür rotalarına olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Bayram döneminde en fazla ziyaret edilen kültür noktalarının başında İzmir'deki Efes Ören Yeri yer aldı. Efes'i, Denizli'de bulunan Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri takip etti.

BAYRAMIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KÜLTÜR DURAKLARI

Efes Ören Yeri: 119 bin 143 ziyaretçi

Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri: 113 bin 34 ziyaretçi

Göbeklitepe Ören Yeri: 65 bin 446 ziyaretçi

Zelve-Paşabağlar Ören Yeri: 55 bin 492 ziyaretçi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 48 bin 843 ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm ziyaretçilere teşekkür etti.

Bayram tatilinde elde edilen ziyaretçi rakamları, Türkiye'nin tarihi ve kültürel destinasyonlarına olan ilginin güçlü şekilde devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.