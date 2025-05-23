WENERGY Expo-3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, ilk gününde dünyaca ünlü Kanadalı şehir plancısı Gil Penalosa’yı ağırladı. İzmirlilerin hem iklim açısından, hem de tıp doktoru bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirten Penalosa, İzmir’in en yaşanılır kent olmasının mümkün olduğunu söyledi. KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin ve bölgenin en etkili ve en büyük temiz enerji fuarı WENERGY Expo-3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, “Temiz enerjinin başkenti İzmir” sloganı ile başladı. İlk kez uluslararası boyutta açılan, yabancı katılımcı ve alıcıların katıldığı enerji fuarı, ilgi çekici panellere de sahne oluyor. Fuarın ilk etkinliğinde dünyaca ünlü Kanadalı şehir plancısı Gil Penalosa konuşmacı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da izlediği panelde Gil Penalosa, İzmir’in daha iyi ve yaşanabilir bir şehir olması için neler yapılabileceğini anlattı. İyi şehirler yaratma konusunda dünyanın pek çok ülkesinden örnekler veren Penalosa, İzmir’in hem tıp doktoru bir belediye başkanına sahip olması hem de iklimi nedeniyle çok şanslı olduğunu belirtti.

“TANRI İZMİRLİLERE ÇOK CÖMERT DAVRANMIŞ”

Kentler için en temiz enerjinin bisiklet ve yürüyüş olduğunu ifade eden Gil Penalosa, “İzmir’in havası, denizi, doğası ve tarihi ile potansiyeli çok fazla. Tanrı size çok cömert davranmış. Sadece şimdi başlayın, yapın diyoruz. Başlayınca istediğiniz İzmir’i yaratırsınız. Nüfus artıyor ama insanlar da daha sağlıklı ve mutlu yaşamak istiyor. Herkes iyi şehirlerde yaşamak ister. Aksi takdirde başka yerlere giderler. İyi insanları şehrinizde nasıl tutacaksınız? Yöneticiler bunu düşünecek. İyi kaldırımlar, parklar, iyi bir planlama yapmak lazım” dedi.

“İZMİR’DE HARİKA OLABİLİR”

Bugüne kadar 350 şehri inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Penalosa, “Nasıl şehirler istiyoruz?” sorusuyla konuşmasını sürdürdü. Penalosa, “Kolombiya’nın Bogota şehrinde Simon Bolivar Parkı değişimin en güzel örneklerinden. Çok büyük bir alandı, ancak hiçbir özelliği olmadığı için insanları çekmiyordu. Kamusal alanlar oluşturuldu, parklar, çiçekler derken insanların nefes alacağı bir yer oldu. Bogota yoksul bir kent. En yoksul alanlarda yüzlerce park yapıldı. Düşük gelirli insanların daha iyi kamu hizmetine ihtiyaçları var. Küçük evlerde yaşıyorlar ve dışarı çıktıklarında bisiklete binebilmeli, nefes alabilmeliler” dedi.

Dünyanın her yerinde tatil günlerinde caddelerin araçlara kapatılarak insanların kullanımına açıldığını, İzmir’de de bunun yapılabileceğini anlatan Penalosa, “Her pazar ya da tatillerde caddeler kapanıyor ve insanların etkinlik alanı ve bisiklet parkuru oluyor. Kent sağlığı ve insanların sağlığı için de çok önemli. Hindistan’da bile bunu görüyorsunuz. Bunu yapmak belediyeler için de oldukça düşük maliyetli. Spor etkinlikleri düzenleniyor, herkes bisiklete biniyor, toplu danslar yapılıyor. Farklı spor branşları sergileniyor, insanlar bunlara eşlik ediyor. Bu, İzmir’de harika olabilir” diye konuştu.

“HERKESİN 30 YAŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMELİYİZ”

Şehirlerin 8’den 80 yaşına kadar her yaş grubuna uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Gil Penalosa, “8 yaşındaki bir çocuğu okula yalnız gönderebilir misiniz? Ya da 80 yaşındaki insanı düşünün. Şehirler de tüm yaş gruplarını düşünerek dizayn edilmeli, herkesin 30 yaşında olduğunu düşünmemeliyiz. Öte yandan temiz enerji için, su kalitesi için, sağlıklı yaşamak için radikal bir şekilde şehirleri yönetmemiz gerekiyor. Şehirlerde kaldırımları, yolları tartışırken aslında biz geleceğimizi de tartışıyoruz” dedi.

“İZMİRLİLER GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRMELİ”

Yürüyüş yapmanın önemine ve şehirlerde bu alanların yaratılmasına da değinen Penalosa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürüyüş yapmak çok önemli. Pek çok hastalıktan, kalp krizlerinden, diyabetten korur. Haftada en az 5 gün, 30 dakika yürümeliyiz. İzmir’de insanlar fiziksel olarak aktif olmalı, bisiklet kullanmalı, yürümeli. Çok güzel bir hava var, bu yüzden İzmirliler pek çok dünya ülkesine göre çok avantajlı. İnsan haklarından, demokrasiden, sürdürülebilirlikten bu şekilde bahsedebiliriz. İnsanlar için iyi yaşam alanları oluşturabilmeliyiz. Yürümek bizi mutlu ediyor ama bunu güvenli hale getirmek gerekiyor. Bütün yollarda araçların hızını 30 kilometreye sabitlemeliyiz. Oslo bunu yapabilmiş, New York yapabilmiş. Kaldırımlar da çok önemli. Kaldırımlar insanlara bir aidiyet verir. Kamu alanlarının bu sayede geliştirilmesi çok önemli. Güvenli yollar ve kaldırımlarda insanlar dans edebilir, DJ’ler müzik çalabilir, çocuklar oynayabilir.”

“OKUL BAHÇELERİ TATİL GÜNLERİ SOSYAL ALAN OLARAK KULLANILMALI”

8’den 80 yaşa kadar herkesin sokağa çıkması, eğlenmesi için kentlerin planlanması gerektiğini söyleyen Penalosa, “Tuvaletler, yürüyüş yolları, oturma alanları için farklı çalışmalar yapılmalı. Aksi takdirde insanlar izole olur, yalnız hissederler. İnsanları sokağa çıkaracak altyapıyı yaparsanız şehir merkezleri esenlik içinde yaşayacakları yerler olur. Sosyal aktivitelerde yerlerini alan insanlar daha mutlu oluyor. Beyin sağlıkları, kendine güvenleri artıyor. Okul bahçeleri tatillerde diğer insanlara açılarak, sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanlar olabilir” ifadelerini kullandı.

“İZMİR İÇİN ŞU ANDA YAPIN”

Sözlerini Nelson Mandela’nın “Yapılana kadar her şey imkânsız gibi görünür” sözüyle tamamlayan Gil Penalosa, şunları söyledi: “Ekonomik kalkınma insanların sağlıklı ve iyi olmasıyla birlikte olursa çok daha güzel olur. Değişiklik için karar verilmesi önemlidir. Teknik ya da finansal konu değil, burada önemli olan karar vermektir. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir İzmir için şu anda yapın!”

ENERJİDE SON TEKNOLOJİ WENERGY’DE

24 Mayıs’a kadar enerji sektörünün paydaşlarını bir araya getirecek WENERGY Expo; 300’ü aşkın sektör paydaşını uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluşturmayı sürdürecek. Yaklaşık 3 bin 500 metre kare alanda düzenlenen fuarda farklı şehirlerden ve yurt dışından katılımcılar yer alıyor. Ukrayna, Suriye, Çin, Bosna Hersek, Mısır, İran, Özbekistan, Karadağ, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerden ziyaretçilerin bulunduğu fuar ve konferans kapsamında pek çok panel de düzenleniyor.