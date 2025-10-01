İzmir Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onlara karanfil takdim etti.İZMİR (İGFA) - Gençlik Kulübü üyeleri, büyüklerin kapılarını çalarak hem hal hatırlarını sordu hem de kendilerine karanfil hediye ederek gönüllerini aldı. Ziyaret edilen vatandaşlar, yapılan bu nazik jestten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Güzelbahçe Belediyesi’ne ve gençlere teşekkür etti.

BAŞKAN GÜNAY: “YAŞLILARIMIZ DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZ VE YARINIMIZDIR”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada yaşlıların toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Yaşlılarımız bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Onların tecrübeleri bizlere yol gösteriyor. Gençlerimizin böylesine anlamlı bir günde büyüklerini hatırlamaları, toplumumuzun en değerli bağlarını güçlendiriyor. Biz, Güzelbahçe’de kuşaklar arası dayanışmayı hep diri tutacağız” dedi.

Başkan Günay ayrıca, gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hem kendilerini geliştirdiklerini hem de toplumsal birlikteliğe katkı sunduklarını belirterek, Gençlik Kulübü’nün çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

GENÇLERDEN ANLAMLI MESAJ: “HAYATLARINA DOKUNMAK ÇOK DEĞERLİ”

Etkinlik boyunca yaşlı vatandaşların gösterdiği sıcak ilgi, gençlerin enerjisiyle birleşerek kuşaklar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyan Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri ise, yaşlı vatandaşların hayatlarına dokunmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Gençler, “Onların tecrübelerinden öğrenmek ve yüzlerinde bir tebessüm yaratmak bize büyük mutluluk veriyor. Bu tür etkinlikleri sürdürerek hem büyüklerimizin yanında olacağız hem de kuşaklar arasında sevgi bağını güçlendireceğiz” diye konuştular.